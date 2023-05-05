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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان: مقدرش أقول لـ محمد سامي "لأ"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

أكدت الفنانة سلوى عثمان إنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها عن دورها فى مسلسل “ جعفر العمدة ” رغم ظهورها كضيف شرف . 

 

وتابعت سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة ، ولكن الدور كان مؤثر فى الأحداث ، وقد حمل مفاجأة أدت إلى كشف اللغز ، لذا فالدور على الرغم من أنه لا يظهر فى عدد حلقات كثيرة إلا أنه مفصلي في أحداث العمل . 

وأضافت سلوى عثمان : محمد سامي قدمني فى عدد من أهم أدواري، ولا أستطيع أن أرفض أي عمل يقوم بعرضه على ، ولدي ثقة كاملة فيه .

وكانت قد شاركت سلوى عثمان فى الماراثون الرمضاني بمسلسل سوق الكانتو ، بالإضافة الى مسلسلي رمضان كريم وستهم .

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مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، ، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي ، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

أما مسلسل ستهم فمن بطولة روجينا ، سلوي عثمان ، جهاد سعد ، نانسي صلاح ، ومن تاليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج رءوف عبد العزيز . 

مسلسل رمضان كريم من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وسلوى خطاب وسلوي محمد علي 

سلوي عثمان أحداث مسلسل جعفر العمدة هاني سرحان أمير كرارة حسين المنباوى جعفر العمدة

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