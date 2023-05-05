تقوية الذاكرة وتحسين المزاج.. عالج أنيميا نقص الحديد قبل الامتحانات

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أنيميا نقص الحديد تتربع على قائمة المشاكل الصحية التى تعوق تنمية المجتمع، السبب الرئيسى فى شكوتى التعب والضعف العام.

وأضاف مجدي بدران، لـ صدى البلد، أن معدلات الإصابة بأنيميا نقص الحديد في تزايد مستمر في العديد من دول العالم النامى.

من أهم العوامل التى ترمى بالإنسان فى دوامة الأمراض، تهمل ولاتعالج العلاج الأمثل وتتكرر لغياب ثقافة الوقاية:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو حالة يوجد فيها عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء في الجسم بسبب نقص الحديد، لا تزال الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد مشكلة صحية عالمية كبرى ما يقرب من 25 ٪ من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعانون منها، نقص الحديد مسؤول عن 50٪ من حالات الأنيميا.

يعتبر نقص الحديد، أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، والذي يتضمن نقص الحديد المطلق ونقص الحديد الوظيفي.

يعمل الحديد كعنصر رابط للأكسجين وبالتالي فهو ضروري لتزويد الجسم بالأكسجين، مكون أساسي

للهيموجلوبين بروتين موجود في كريات الدم الحمراء، الميوجلوبين وهو بروتين موجود في الخلايا العضلية للحيوانات، يعمل كوحدة تخزين الأكسجين، مما يوفر الأكسجين للعضلات

إنزيمات الميتوكوندريا

الميتوكوندريا عضيات دقيقة داخل خلايا الكائن الحى ، هي القوة المحركة لخلاياه، وهى سر الحياة، لا حيلة بلا ميتوكوندريا ، حيث لا يمكن فى غيابها البقاء على قيد الحياة وإنتاج الطاقة اللازمة.

تحتوي الميتوكوندريا على ما يصل إلى 20-50٪ من إجمالي الحديد الخلوي حسب نوع الخلية، الحديد ضروري لتركيب النسيج الضام، وفقًا لذلك ، قد يكون لنقص الحديد تأثيرات مهمة على وظيفة العضلات ، واستقلاب الطاقة المؤكسدة، والمناعة، والجهاز العصبي.

الحديد مهم للمخ

الحديد مهم لنمو الدماغ الصحي، يشارك الحديد في العديد من العمليات البيولوجية الأساسية في الدماغ، معدن الحديد له أدوار رئيسية في وظائف الدماغ الطبيعية وعمليات نمو الدماغ أكثر مما كان يعتقد سابقًا، بما في ذلك:

-نقل الأكسجين

-وتخليق الحمض النووي

-تخليق المايلين الغلاف الذى

-يحمى الأعصاب يعمل كعازل

-يساعد في انتقال الإشارات على امتداد الأعصاب بسرعة

-تخليق الخلايا العصبية

-وتكوين النخاع

-التمثيل الغذائي

-استقلاب الطاقة

-تخليق النواقل العصبية

-التعلم

-الذاكرة الانتباه والتركيز

الحديد هو مفتاح المزاج والصحة العقلية والسعادة، لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في التمثيل الغذائي التأكسدي وتقليل الشوارد الحرة.

كما أنه عامل مساعد في تركيب النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين وبيتا إندورفين ، وكلها هامة للسعادة وتحسين المزاج، عامل مساعد في تركيب الميالين، عندما لا يكون هناك ما يكفي من الهيموجلوبين في الجسم ، لا يصل الأكسجين الكافي إلى جميع أجزاء الجسم أيضًا. نتيجة لذلك ، قد لا تعمل الأعضاء والأنسجة بشكل صحيح بما فيها المخ

هناك علاقة قوية بين نقص الحديد وتقلب المزاج، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى مشاكل معرفية لدى الأطفال.

انخفاض مستويات الحديد في الجسم قد يعرضك لخطر مجموعة متنوعة من مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب وتشوش التفكير، وتقلص الوظيفة المعرفية والإدراك.

الفئات الأكثر عرضة لأنيميا نقص الحديد

-الإناث :

يفقدن الدم كل شهر مع الدورة الشهرية

الحوامل : يعد نقص الحديد مشكلة غذائية عالمية تؤثر على ما يصل إلى 52٪ من النساء الحوامل.

الرضع والأطفال، خاصة :

الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة

أو المولودون قبل الأوان

قلة الحديد فى لبن الأم أو الحليب الصناعي،

قلة توفر الحديد أثناء طفرات النمو.

المسنون خاصة ذوى الأمراض المزمنة المهملة العلاج

• النباتيون: إذا لم يتناولوا الأطعمة الغنية بالحديد.

• الذين يتبرعون بالدم بشكل متكرر.

التبرع بالدم يمكن أن يستنزف مخزونات الحديد.

الأسباب

-سوء التغذية

-عدم كفاية الحديد في النظام الغذائي

-فقدان الدم

-انخفاض القدرة على امتصاص الحديد

-الحمل

فقدان الدم

قد يحدث نقص الحديد عندما يفقد الشخص الكثير من الدم من الإصابة أو الولادة أو الحيض الغزير.

تتعرض الإناث المصابات بغزارة الدورة الشهرية لخطر الإصابة أنيميا نقص الحديد لأنهن يفقدن الدم أثناء الحيض.

يمكن أن يؤدي فقدان الدم البطيء والمزمن داخل الجسم - مثل القرحة الهضمية أو فتق الحجاب الحاجز أو ورم القولون أو سرطان القولون والمستقيم - إلى أنيميا نقص الحديد.

يمكن أن ينتج نزيف الجهاز الهضمي عن الاستخدام المتكرر لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. الإيبوبروفين والأسبرين نوعان من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي يتم وصفها بشكل شائع.

تشمل الحالات الأخرى التي تسبب فقدان الدم وقد تؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

-التهاب المريء الناجم عن تسرب حمض المعدة من خلاله

-الإصابة بالبلهارسيا

-التبرع بكمية كبيرة من الدم

-الحوادث

-نزيف الأنف الشديد

-وفقدان الدم في البول

التهاب القولون التحسسي

يعد عدم تحمل بروتين حليب البقر حالة شائعة تسبب نزيفًا معديًا معويًا في السنة الأولى من العمر. وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الدم المزمن وفقر الدم، إنها الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار والتي تصيب ما يقرب من (1.9-4.9) ٪ من الأطفال دون سن الرابعة مع بلوغ ذروتها في السنة الأولى.

يرتبط بالعديد من الأشكال مثل

-عدم تحمل بروتين حليب الأبقار

-متلازمة التهاب الأمعاء والقولون الناجم عن بروتين لبن البقر

-التهاب المستقيم والقولون الناجم عن بروتين لبن البقر

-التهاب الأمعاء الناجم عن بروتين لبن البقر

-مغص الأطفال

-ارتجاع المريء

-الإمساك

قد يظهر عدم تحمل بروتين حليب البقر على شكل قيء ، إسهال مزمن يحتوي أحيانًا على دم ومخاط ، قيء دموي، أرتيكاريا، ألم في البطن، مغص.

النزف المعدي المعوي الحاد من الأعراض النادرة بين الرضع.

الأطفال الذين يعانون من حساسية بروتين حليب البقر المتأخر قد يتفاعلون أيضًا مع بروتين فول الصويا مع أعراض مشابهة ، والتي عادةً ما تكون أعراضًا مرتبطة بالأمعاء مثل آلام البطن والقيء والإسهال والإمساك أو الدم في البراز في الطفل السليم.

الحمل

يعد نقص الحديد مشكلة غذائية عالمية تؤثر على ما يصل إلى 52٪ من النساء الحوامل، طوال فترة الحمل ، تزداد كمية الدم في الجسم بنسبة 20٪ إلى 30٪، وهذا يعني أن مخازن الحديد تحتاج إلى زيادة حجم الدم علاوة على حاجة الجنين المتنامية إلى الهيموجلوبين.

الأمهات المراهقات الحوامل فئة أخرى من النساء المعرضات لخطر متزايد، لديهن متطلبات غذائية أكبر بسبب طفرات النمو الخاصة بهن، عادة ما تكون حالات الحمل في سن المراهقة غير مخطط لها ، وبالتالي قد تعاني هؤلاء الأمهات بالفعل من حالة تغذوية دون المستوى الأمثل قبل الحمل مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بأنيميا نقص الحديد.

سوء الامتصاص قد يسبب أنيميا نقص الحديد، يحدث سوء الامتصاص عندما لا يستطيع الجسم امتصاص الحديد من الطعام، يعد امتصاص الحديد المعوي أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن الحديد في الجسم، فيتامين سي يعزز امتصاص الحديد، يقل امتصاص الحديد مع حمض الفيتيك / الفيتات ، البوليفينول / التانينات ، والكالسيوم، الشاى والقهوة والكاكاو.

• الاضطرابات المعوية، إزالة جزء من الأمعاء الدقيقة جراحيًا ، يؤثر على القدرة على امتصاص الحديد والمواد المغذية الأخرى.

ارتباط نقص الحديد وفيتامين د، قد يؤثر فيتامين د على استقلاب الحديد وتكوين كريات الدم الحمراء، الحديد ضروري لتخليق فيتامين د، فيتامين د ضروري لامتصاص الحديد، من المعروف أن نقص فيتامين د قد يتسبب في تدهور حالة الحديد ويزيد من خطر الإصابة بالأنيميا، فيتامين د ، قد يزيد من توافر الحديد وهناك أيضًا دليل على أن فيتامين د قد يدعم تكوين كريات الدم الحمراء

• اللاتي يعانين من نقص الحديد أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د.

• اللائي يعانين من نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد



فيتامين ب 12 والحديد

يساعد فيتامين ب 12 الجسم على استخدام حمض الفوليك ، وذلك ضروري لإنتاج حمض نووي جديد أثناء انقسام الخلايا، كل يوم ، عادة ، يتم استبدال حوالي 1 بالمائة من كريات الدم الحمراء في الدورة الدموية بخلايا جديدة بحيث يظل عددها مناسبًا دائمًا لتوفير الأكسجين لجميع الخلايا والأنسجة والأعضاء، قلة فيتامين ب 12 ، يمكن أن يخفض حمض الفوليك القابل للاستخدام ، مما يؤدي إلى إبطاء إنتاج كريات الدم الحمراء الجديدة في نخاع العظام. في النهاية ، يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى انخفاض مستويات الحديد في الدم وفناء كريات الدم الحمراء القديمة ولا يتم تعويضها بشكل فعال.

أعراض أنيميا نقص الحديد

لا يعرف الناس أنهم مصابون حتى تصبح الأعراض شديدة، يمكن أن يعاني الشخص المصاب بنقص الحديد من :

-ضعف عام

‏-دوخة

‏-دوار ، إرهاق شديد

‏-سرعة ضربات القلب

‏-تكسر وهشاشة الأظافر بسهولة

‏- شحوب الجلد الطبيعي

‏-ألم في الصدر

‏- ضيق في التنفس

‏-صداع

‏-برودة في اليدين والقدمين

‏-وجع أو التهاب اللسان

‏-الرغبة الشديدة في تناول الأشياء غير الغذائية ، مثل الأوساخ ، والنشا ، أو الثلج

‏- ضعف الشهية ، خاصة عند الأطفال.



مضاعفات أنيميا نقص الحديد

يمكن أن تحدث المضاعفات إذا تُركت الأنيميا دون علاج، تشمل مضاعفات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

‏- زيادة خطر الإصابة بالعدوى

‏-ومشاكل القلب ، بما في ذلك قصور القلب أو تضخم القلب بسبب نقص الأكسجين

‏-بطء النمو وتأخر النمو عند الرضع والأطفال ،

‏-التأخر الدراسى والأكاديمى

‏- الاكتئاب

‏-مضاعفات الحمل ، بما في ذلك انخفاض وزن المواليد، وزيادة خطر الولادة المبكرة.



الوقاية من نقص الحديد

يمكن تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق:

‏- اختيار الأطعمة الغنية بالحديد، تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش.

‏-اختيار الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي لتعزيز امتصاص الحديد.

محتوى فيتامين سى في الأغذية لكل 100جرام

• الجوافة 228مجم

• الكيوي الأصفر 150مجم

• قشر الليمون 129مجم

• الكيوي الأخضر 92 مجم

• الملوخية 90 مجم

• الفلفل الملون 80 مجم

• الباباز 62 مجم

• الفراولة 60 مجم

• أوراق النعناع 53

• البرتقال 50 مجم

• الليمون 40 مجم

• الفجل الأبيض 40

• الجريب فروت 39 مجم

• الفجل الأحمر 36

• السبانخ 36

• المانجو 28 مجم

• اليوسفى 26 مجم

• أوراق الكرنب 23

• الطماطم 16 مجم

• الأنانس 15 مجم

• البطيخ 10 مجم

• الموز 9 مجم

التفاح 6 مجم

- لا يُعد حليب البقر مصدرًا جيدًا للحديد للأطفال ولا يُنصح به للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد

مستوى الهيموجلوبين

يتم التعبير عن كمية الهيموجلوبين في الدم الكامل بالجرام لكل ديسيلتر (جم / ديسيلتر)، مستوى الهيموجلوبين الطبيعي للذكور هو ١٤ إلى ١٨ جم / ديسيلتر ؛ بالنسبة للإناث ١٢ إلى ١٦ جم / ديسيلتر .

