اليوم.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في Le lac du caire وتعرض فيلما وثائقيا عنها

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة داخل Le lac du caire، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها.

الحفل يبدأ فى تمام الساعة التاسعة مساء بفيلم وثائقي عن مشوارها الفني، كما قامت بالتعاقد مع إحدى المنصات الإلكترونية لبث الحفل بشكل مباشر على هذه المنصة حتى يتمكن كل جمهورها مشاهدتها على المسرح.



سلسلة حفلات أصالة

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

رامي صبري يدعم أصالة

حرص الفنان رامي صبرى على دعم المطربة أصالة بعد المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب فى مصر غدًا.

وشارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”.

وعلق فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، على حفلها الغنائي القادم في القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فائق حسن: “بتكون أجمل حفلة في ⁧‫#أم_الدنيا‬⁩ مصر العظيمة”.