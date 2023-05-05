عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

مباراة كأس السوبر
مباراة كأس السوبر المصري

يستأنف فريق الأهلي ونظيره بيراميدز التحضيرات الأخيرة، لخوض مواجهة قوية للغاية في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات بأبوظبي.

الاهلي ضد بيراميدز 

بطولات النادي الأهلي 2022

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لتحقيق لقب جديد مع النادي الأهلي منذ قيادة الفريق، حيث توّج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك بالنسخة الماضية له، وأيضًا بطولة كأس مصر للموسم الماضي، ويقترب من حسم لقبين جديدين هما الدوري المصري والسوبر المحلي ضد بيراميدز.

أول ألقاب بيراميدز منذ تأسيسه

أما بيراميدز بقيادة جايمي باتشيكو يتطلع للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، في المباراة النهائية الثانية له، بعد أن فقد لقب كأس مصر أمام الأهلي منذ أسابيع قليلة مضت، كما يبحث عن حصد أولى ألقاب الفريق السماوي، منذ أن تم تأسيسه.

أسامة عرابي: الأهلي حسم نتيجة الدوري بنسبة كبيرة

كهربا في الهجوم| تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع اليوم بـ مباراة السوبر

من هم معلقين مباراة السوبر المصري ؟

استقر القائمون على قنوات أبوظبي الرياضية على هوية معلق مباراة السوبر المصري، حيث أسندت المهمة للمعلق الإماراتي عامر عبد الله.

وفيما يتعلق بقنوات أون تايم سبورتس، كلف الثنائي محمد البوشي وأمير محروس بمهمة التعليق على المباراة عبر القناتين الصوتيتين.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

تذاع أحداث مباراة السوبر المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية، وتقام المباراة على ملعب "محمد بن زايد".

الاهلي ضد بيراميدز 

موعد مباراة السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي

تنطلق صافرة مباراة بيراميدز ضد الأهلي بكأس السوبر المصري، مساء الجمعة 5 مايو 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

الأهلي والزمالك

وكان من المفترض أن تقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي، نظرا لأن الأول حامل لقب الدوري، فيما توج الأخير بطلا لكأس مصر.

واعتذر الزمالك عن المشاركة اعتراضا لبعض القرارات الأخيرة لاتحاد الكرة ولجانه، ليقرر الأخير منح بيراميدز الفرصة لمواجهة الأهلي بصفته وصيفا لكلتا المسابقتين.

غيابات الأهلي في مواجهة بيراميدز بالسوبر.. تعرف عليها

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

النادي الأهلي بطولات النادي الأهلي بطولات النادي الأهلي 2022 بيراميدز من هم معلقين مباراة السوبر المصري القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري الأهلي والزمالك موعد مباراة السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي تشكيل الأهلي ضد بيراميدز الأهلي ضد بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

موضوعات متعلقة

الأهلي يتحدى بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري.. الليلة

هاشتاج السوبر للجمهور يا أهلي يتصدر التريند.. ومغردون: يارب فرحنا وبالسوبر ربحنا

ترشيحاتنا

تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

يوم 13 يتصدر وهارلي يلاحقه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها

سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ