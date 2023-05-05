مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

يستأنف فريق الأهلي ونظيره بيراميدز التحضيرات الأخيرة، لخوض مواجهة قوية للغاية في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات بأبوظبي.

الاهلي ضد بيراميدز

بطولات النادي الأهلي 2022

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء لتحقيق لقب جديد مع النادي الأهلي منذ قيادة الفريق، حيث توّج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك بالنسخة الماضية له، وأيضًا بطولة كأس مصر للموسم الماضي، ويقترب من حسم لقبين جديدين هما الدوري المصري والسوبر المحلي ضد بيراميدز.

أول ألقاب بيراميدز منذ تأسيسه

أما بيراميدز بقيادة جايمي باتشيكو يتطلع للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، في المباراة النهائية الثانية له، بعد أن فقد لقب كأس مصر أمام الأهلي منذ أسابيع قليلة مضت، كما يبحث عن حصد أولى ألقاب الفريق السماوي، منذ أن تم تأسيسه.

من هم معلقين مباراة السوبر المصري ؟

استقر القائمون على قنوات أبوظبي الرياضية على هوية معلق مباراة السوبر المصري، حيث أسندت المهمة للمعلق الإماراتي عامر عبد الله.

وفيما يتعلق بقنوات أون تايم سبورتس، كلف الثنائي محمد البوشي وأمير محروس بمهمة التعليق على المباراة عبر القناتين الصوتيتين.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

تذاع أحداث مباراة السوبر المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية، وتقام المباراة على ملعب "محمد بن زايد".

الاهلي ضد بيراميدز

موعد مباراة السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي

تنطلق صافرة مباراة بيراميدز ضد الأهلي بكأس السوبر المصري، مساء الجمعة 5 مايو 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

الأهلي والزمالك

وكان من المفترض أن تقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي، نظرا لأن الأول حامل لقب الدوري، فيما توج الأخير بطلا لكأس مصر.

واعتذر الزمالك عن المشاركة اعتراضا لبعض القرارات الأخيرة لاتحاد الكرة ولجانه، ليقرر الأخير منح بيراميدز الفرصة لمواجهة الأهلي بصفته وصيفا لكلتا المسابقتين.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.