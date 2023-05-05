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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: تحليق طائرات الجيش السوداني في سماء أم درمان لم ينقطع منذ الصباح

الأوضاع في السودان
الأوضاع في السودان

قال عثمان الجندي مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أم درمان، إنّ تحليق طائرات الجيش السوداني في سماء أم درمان لم ينقطع منذ الصباح، حيث تحلق الطائرات في المنطقة الجنوبية الشرقية لأم درمان، وهي منطقة قريبة من القصر الرئاسي والقيادة العامة.

 

وأضاف «الجندي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أم درمان من بقية النواحي والوسط والأحياء القديمة تشهد استقرارا تاما منذ الأمس، لم تشهد أم درمان أي معارك على الأصعدة كافة، ولكن أم درمان شهدت تطورا بالأمس، حيث احتلت ميليشيا الدعم السريع مستشفى خاص بعمليات الإنجاب والولادة، وقوبل هذا الأمر باستنكار كبير من المجتمع السوداني».

 

وتابع، أن ميليشيا الدعم السريع أصبحت تفتقد إلى كل المعسكرات والمقرات في أم درمان، لذلك فإنها تلجأ إلى المستشفيات وتتخذها مقار عسكرية، وكان من بين هذه المستشفيات مستشفى الولادة التي هاجمتها بالأمس، كما استولت على مبلغ قدره 20 مليون جنيه سوداني، ورغم الاستنكار، فإن الميليشيا موجودة داخل المستشفى بأم درمان.
 

القاهرة الإخبارية مراسل قناة القاهرة الإخبارية الجيش السوداني طائرات الجيش السوداني

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