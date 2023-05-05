صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

كشف تقرير صحفي، عن العقوبات المتوقع صدورها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد نادي الترجي التونسي، خلال الساعات المقبلة، بعد أحداث الشغب التي وقعت في مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل.



كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق النار بالمدرج الجنوبي، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.



وذكر موقع " football ltunisien"، أن ممثلو الترجي أكدوا للجنة الانضباط بالكاف خلال اجتماع الأمس، أن أحداث الشغب ظلت محصورة في المدرجات ولم تطل لاعبي شبيبة القبائل وحكام المباراة، كما كان هناك اشتباكات بين جمهور بطل الجزائر، وهو ما يؤكد أن المباراة على الملعب أقيمت في ظروف عادية.



وأضاف أن رد لجنة الانضباط جاء إيجابيا في مجمله، حيث أكد رئيس اللجنة رايموند هاك تفهمه لموقف الترجي، رغم التأكيد على خطورة الأحداث التي وقعت وضرورة اتخاذ قرارات صارمة لتفادي تكرارها مستقبلا.

ما هي القرارات المنتظرة من الكاف؟



وفقا لموقع التونسي، تؤكد كل المؤشرات أن الكاف سيوقع غرامة مالية مغلطة على الترجي تصل إلى 300 ألف دولار.



ولفت أن الكاف قد يفرض عقوبة اللعب بدون جماهير ضد الترجي لفترة من 12 إلى 24 شهرا، مع إيقاف التنفيذ.



وتعد هذه العقوبات "صادمة" للنادي الأهلي، حيث كان يأمل الأهلي في خوض لقاء الذهاب بدون جماهير أو اللعب خارج تونس.



موعد مباراتي الأهلي والترجي:



ويخوض الأهلي مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي