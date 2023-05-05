عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

كشف تقرير صحفي، عن العقوبات المتوقع صدورها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد نادي الترجي التونسي، خلال الساعات المقبلة، بعد أحداث الشغب التي وقعت في مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل.


كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق النار بالمدرج الجنوبي، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.


وذكر موقع " football ltunisien"، أن ممثلو الترجي أكدوا للجنة الانضباط بالكاف خلال اجتماع الأمس، أن أحداث الشغب ظلت محصورة في المدرجات ولم تطل لاعبي شبيبة القبائل وحكام المباراة، كما كان هناك اشتباكات بين جمهور بطل الجزائر، وهو ما يؤكد أن المباراة على الملعب أقيمت في ظروف عادية.


وأضاف أن رد لجنة الانضباط جاء إيجابيا في مجمله، حيث أكد رئيس اللجنة رايموند هاك تفهمه لموقف الترجي، رغم التأكيد على خطورة الأحداث التي وقعت وضرورة اتخاذ قرارات صارمة لتفادي تكرارها مستقبلا.

 

ما هي القرارات المنتظرة من الكاف؟


وفقا لموقع التونسي، تؤكد كل المؤشرات أن الكاف سيوقع غرامة مالية مغلطة على الترجي تصل إلى 300 ألف دولار.
 

ولفت أن الكاف قد يفرض عقوبة اللعب بدون جماهير ضد الترجي لفترة من 12 إلى 24 شهرا، مع إيقاف التنفيذ.


وتعد هذه العقوبات "صادمة" للنادي الأهلي، حيث كان يأمل الأهلي في خوض لقاء الذهاب بدون جماهير أو اللعب خارج تونس.


موعد مباراتي الأهلي والترجي:


ويخوض الأهلي مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي

كاف الترجي الأهلى شبيبة القبائل دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

ترشيحاتنا

الشيخ الطبلاوي .. الذكرى الثالثة لرحيل نقيب القراء وصاحب الحنجرة الذهبية|انفوجراف

وزير خارجية الأردن: سوريا تعود قريبا إلي جامعة الدول العربية

أشبال الأسد | قرار في جنوب أفريقيا بشأن عملة الدولة

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير عن الأهلي قبل مباراة السوبر

تعاطي المخدرات .. خطيب المسجد الحرام : مضارها الدينية والدنيوية لا تحصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ