رابطة الأندية تعلن موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري

أعلنت رابطة الأندية الأندية تأجيل مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، بعد مشاركة السماوي في بطولة كأس السوبر المصري المصري.

ويواجه فريق بيراميدز منافسه الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والمصف بتوقيت القاهرة في بطولة كأس السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري يوم 29 مايو الجاري بدلا من إقامتها اليوم الجمعة.

ويشارك فريق بيراميدز في مباراة كأس السوبر بعد اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة اعتراضا علي قرار إتحاد الكرة بإيقاف تنفيذ عقوبة كهربا لاعب النادي الأهلي التي أقرتها لجنة الانضباط .