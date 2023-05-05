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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا للانتفاخات والغازات.. مشروبات مذهلة من مطبخك تعمل على تنظيف القولون

مشروبات تعمل على
مشروبات تعمل على تنظيف القولون بشكل طبيعي

 تتسبب الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي في مشاكل القولون و الجهاز الهضمي والذي من أبرزها القولون العصبي، وإنتفاخات البطن والمعدة، وهو ما يتسبب في الشعور بالالم الذي يؤثر على حياتك بالسلب.

 

مشروبات تعمل على تنظيف القولون بشكل طبيعي

ونجد في أغلب الحالات أن تنظيف وتطهير القولون هو الحل الأمثل لمشاكل المعدة والإنتفاخات والقولون العصبي أيضا، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.

 

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وهناك مشروبات صحية لتطهير القولون، والتخلص من الآلام التي تؤثر على أصحابها، ومن أبرزها :

 

_ الماء :

ويساعد شرب الماء على تنظيف وتطهير القولون، وتسهل مرور الفضلات عبر الأمعاء.

 

_ الليمون :

يعتبر عصير الليمون من المشروبات التي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز عملية الهضم، وتنظيف القولون بشكل طبيعي والتخلص من الغازات.

 

مشروبات تعمل على تنظيف القولون بشكل طبيعي

 

_ النعناع :

ويمكن لغلى أوراق النعناع مع الليمون أن يساعد على تهدئة حركة الامعاء والقولون وتطهيره وتقليل الغازات، للتخلص من تلك آلام القولون.

 

_ الينسون :

ويمكن لشرب الينسون أن يساعد على تطهير القولون، وعلاج الانتفاخات التي تؤثر على الصحة وتسبب آلام المعدة الشديدة، بالإضافة إلى أنه يساعد على ارتخاء الأعصاب ومعالجة عسر الهضم.

 

_ الزنجبيل :

ويعمل الزنجبيل على التخلص من الآلام، وتنظيم حركة الأمعاء والقولون.

الجهاز الهضمي مشروبات القولون العصبي الليمون النعناع الزنجبيل

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