موجود في المدرّج | تعليق مفاجئ من مشجّع زملكاوي قبل مباراة السوبر

رصدت كاميرا صدى البلد أحد جماهير نادي الزمالك داخل استاد محمد بن زايد وسط احتفال جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق مباراة السوبر أمام بيراميدز، وسط وجود بعض جماهير الزمالك.

وقال أحد جماهير الزمالك خلال احتفاله مع الجماهير كان نفسنا نشوف الزمالك في السوبر.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء اليوم الجمعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على دكة البدلاء كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى وأحمد حسن كوكا.