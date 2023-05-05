عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موجود في المدرّج | تعليق مفاجئ من مشجّع زملكاوي قبل مباراة السوبر

ستاد محمد بن زايد
ستاد محمد بن زايد

رصدت كاميرا صدى البلد أحد جماهير نادي الزمالك داخل استاد محمد بن زايد وسط احتفال جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق مباراة السوبر أمام بيراميدز، وسط وجود بعض جماهير الزمالك.

وقال أحد جماهير الزمالك خلال احتفاله مع الجماهير كان نفسنا نشوف الزمالك في السوبر.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء اليوم الجمعة.
وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.  

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على دكة البدلاء كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى وأحمد حسن كوكا.

جماهير الأهلي الزملكاوية الاهل الأهلى ستاد محمد بن زايد زملكاوية بن زايد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

السوبر المصري| تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. وكهربا على الدكة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

ترشيحاتنا

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

تشبه قطع الذهب .. خزينة مكرونة تثير الدهشة في إيطاليا .. الحكاية

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

اعتذار.. قرار مفاجئ من ميسي بعد إيقافه في باريس سان جيرمان

كيفية صلاة الخسوف 2023 ووقتها.. الإفتاء: صلوها ركعتين بـ13 خطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

تقوية الذاكرة وتحسين المزاج.. عالج أنيميا نقص الحديد قبل الامتحانات

فيديو

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ