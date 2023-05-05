كيفية صلاة الخسوف 2023 ووقتها.. الإفتاء: صلوها ركعتين بـ13 خطوة

يزيد البحث الآن عن كيفية صلاة الخسوف 2023 ، حيث رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث خسوف القمر شبه الظلي اليوم الجمعة، وفيه ستكون الأرض بين الشمس والقمر، مما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى القمر ويلقي بظلال عملاقة على القمر ليحدث الخسوف الظلي، وفي مثل هذه الأوقات يحين اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أي أوصانا بالصلاة عند هذه الظاهرة ومن ثم تنبع الحاجة لمعرفة كيفية صلاة الخسوف 2023 اليوم .

كيفية صلاة الخسوف 2023

أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة الخسوف أو بصيغة أخرى كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟، والتي من المقرر أن يحين وقتها اليوم الجمعة الموافق الخامس من مايو 2023 ، بأنها سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم .

وأوضحت “ الإفتاء ” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وحددت كيفية صلاة الخسوف وصلاة الكسوف بأنها ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وأعلى الكمال في كيفيتها:

· أن يكبر تكبيرة الإحرام.

· ويستفتح بدعاء الاستفتاح.

· ويستعيذ ويبسمل.

· ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

· ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية.

· ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله.

· ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها.

· ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول.

· ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال.

· ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين.

· ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

· ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

· لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما.

وقت صلاة الخسوف

يحين وقت الصلاة من ابتداء الكسوف أو الخسوف إِلى نهايته، ويتم المصلي صلاته حتى لو ذهب الخسوف أو الكسوف، ولا تعاد الصلاة لو انتهى منها ولم يذهب الخسوف أو الكسوف بل يستمر المسلمون في الدعاء والاستغفار.

وقد ورد عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» (رواه البخاري)، وعلى ذلك إِذا حصل كسوف أو خسوف: ينادى للصلاة بقول: «الصلاة جامعة».

وجاء أن وقت صلاة الخسوف والكسوف فإِذا اجتمع الناس صلى بهم الإِمام ركعتين طويلتين، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع أقصر من الأول، ثم يرفع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»... إِلخ، ثم يسجد سجدتين طويلتين، يجلس بينهما ولا يطيل الجلوس، ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرًا، ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى بقيامها وركوعها وسجودها، ولكنها دُوْنَها في المقدار، ثم يجلس ويتشهد ويسلم.

ورصد المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث خسوف القمر شبه الظلي اليوم الجمعة، وفيه ستكون الأرض بين الشمس والقمر، مما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى القمر ويلقي بظلال عملاقة على القمر ليحدث الخسوف الظلي، وهو نوع نادر من الخسوف، ولذا فمن المتوقع أن يستمر خسوف القمر 2023 لمدة 4 ساعات و18 دقيقة، وسيكون موعد ذروة الخسوف بتوقيت القاهرة الساعة 10:22 مساء تقريبا، وقالت الجمعية الفلكية بجدة إن المرة الأخيرة التي حدث فيها خسوف بهذا العمق كانت في يناير 2020.

وأشار المعهد إلى أنه يحدث الخسوف الجزئي الظلي للقمر عندما يمر جزء من القمر عبر ظل الأرض، وأثناء الكسوف الجزئي، غالبًا ما يبدو ظل الأرض داكنًا على جانب القمر، ويمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة بدون الحاجة لأي معدات متخصصة على عكس كسوف الشمس الذي يمنع النظر إليه لخطورته على العين.