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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث إطلاق النار الجديد بصربيا

صدى البلد

أعربت فرنسا، عن حزنها الشديد إزاء حادث إطلاق النار الجديد الذي وقع في مدينة ملادينوفاك الصربية، والذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الجمعة - : "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ حادث إطلاق النار الجديد الذي وقع الليلة الماضية في صربيا، ونتقدم بأصدق التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين". 

وأضافت أن فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الصربية في هذا الحادث المأساوي.
وقتل ثمانية أشخاص وأصيب 14، مساء الخميس، في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية، على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوبي العاصمة بلجراد، حسب وسائل إعلام محلية.

وبعد مطاردة استمرت لساعات ليل، أوقفت الشرطة الصربية، اليوم الجمعة، المنفذ المفترض لعملية إطلاق النار، في بلد لم يخرج بعد من صدمة عقب حادث إطلاق نار آخر راح ضحيته تسعة أشخاص في مدرسة في العاصمة بلجراد الأربعاء. 
 

مدينة ملادينوفاك الصربية الشرطة الصربية فرنسا الخارجية الفرنسية

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