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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في لندن.. ولي عهد الكويت يلتقي نجيب ميقاتي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ‎نجيب ميقاتي مع ولي عهد ‎ الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح في مقر اقامة ولي العهد في لندن. 


وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية؛ فقد شارك في الاجتماع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسفير ‎لبنان في المملكة  المتحدة رامي مرتضى وسفير الكويت بدر محمد العوضي.


كما جرى في خلال اللقاء عرض العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وابرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية.


يذكر أن الرئيس ميقاتي يزور المملكة المتحدة بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

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