الزراعة: مبادرة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تحظى باهتمام كبير من الدولة لخدمة البيئة وتحسين الشوارع، إلى جانب تعظيم دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي للدولة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج، موضحا أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير؛ لأنه يمثل الأمن الغذائي لمصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم الإفراج عن 4.2 مليون طن من مستلزمات الأعلاف منذ أكتوبر الماضي حتى أبريل بقيمة 2 مليار دولار.