السوبر المصري| بيراميدز "امتياز".. الأهلي "بدون أنياب".. والشناوي ينقذ الأحمر في الشوط الأول

تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز سلبيا في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

شوط أول قدمه لاعبو نادي بيراميدز بإمتياز وسط تألق محمد الشناوى حارس الأهلي وكان سببا رئيسيا أنه يخرج بدون أهداف.

بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو، قدم 45 دقيقة مثالية من خطة محكمة وتشكيلة رائعة وسيطرة لاعبين بشكل مميز وانتشار فى الملعب وبناء اللعب بشكل مميز وخطورة حقيقية على مرمى النادى الأهلى.

فى الجانب الآخر النادى الأهلى بدأ بشكل مميز وتشكيل قوى وكان ضاغط وخطير جدآ أول 10 دقائق على دفاعات بيراميدز ولكن بعدها لم يظهر من الأهلى سوى خط دفاعه المميز جدآ وانقذ الأهلى.



بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الأحمر نجح فى ابعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في إفساد إحدى الكرات الخطيرة للنادي الأهلي أمام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس.

وفشل أحمد عبدالقادر فى السيطرة على الكرة التي ارسلها على معلول داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية.

وحصل النادي الأهلي على ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة ارسلها على معلول وتنجح دفاعات بيراميدز فى التشتيت الي منتصف الملعب.

وقاد أحمد عبدالقادر هجمة فى الدقيق الثامنة وارسل الكرة داخل منطقة الجزاء تمر من اعلى رأس محمد شريف داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز.

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح بيراميدز عقب تعرض وليد الكرتي إلي عرقلة من جانب محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيق التاسعة.

وتعرض رمضان صبحي نجم بيراميدز إلي عرقلة من جانب مروان عطية لاعب الأهلي.

وسدد أحمد توفيق لاعب بيراميدز كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وارتدت ليبعدها محمد عبدالمنعم إلي ضربة ركنية في الدقيقة 16.

ونجح حمدى فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 17 في انقاذ فريقه من فرصة خطيرة قادها رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز .

الشناوي ينقذ الأهلي أمام بيراميدز

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لقذيفة صاروخية اطلقها إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء لتمر الي ضربة ركنية في الدقيقة 18.

وحصل في الدقيقة 20 محمد الشناوي حارس الأهلي على ضربة حرة بعد تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز بقوة أدت الي سقوطه على الأرض.

وسدد وليد الكرتي نجم نادي بيراميدز فى الدقيقة 25 كرة قوية أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي الي ضربة ركنية.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرماه وابعد تسديدة على معلول الي ضربة ركنية في الدقيقة 33.

وارسل مصطفي فتحي لاعب بيراميدز كرة طولية فى الدقيقة 37 فشل فخرى لاكاي في الوصول اليها وامسكها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وراوغ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمني ومرر الي حمدى فتحي وسدد الكرة عالية بعيدا عن مرمي بيراميدز فى الدقيقة 40.

وأشهر محمود البنا حكم اللقاء في الدقيقة 42 بطاقة صفراء ضد محمد شريف مهاجم الأهلي لرفعه قدمه فى وجه وليد الكرتي نجم بيراميدز.

وأمسك محمد الشناوي حارس الأهلي كرة خطيرة من امام محمد حمدى نجم بيراميدز فى الوقت بدل الضائع.