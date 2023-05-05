انطلاق المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة غدا

أفادت العربية في نبأ عاجل اليوم الجمعة بأن غدا السبت سيشهد إنطلاق المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة.

وكانت قد أعلنت العربية منذ ساعة أن وفدا الدعم السريع والجيش السوداني غادرا الخرطوم للتجهيز للمفاوضات في جدة.

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس الخميس، أن الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وكل المدن والمناطق العسكرية مستقر وهادئ عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان على منصة “فيسبوك”، أن المتمردين يواصلون خرق الهدنة ، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وتم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وقال: “حاول العدو منتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحاليا تسيطر عليها قواتنا بالكامل”.

وأضاف: “تعرضت مدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة لهجوم غادر من المتمردين نهار اليوم، وتم سحق العدو وتكبيده خسائر كبيرة جار حصرها ويقوم رجال الهجانة حاليا بمطاردة فلول العدو خارج المدينة”.

وتابع: “يجري رصد تجمعات للمتمردين في مناطق ببحري وشرق الخرطوم جار متابعتها بدقة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتصدي لأي مغامرة جديدة”.