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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت في السينما مع جمهوره من أجل رمسيس باريس

محمد ثروت
محمد ثروت

شارك الفنان محمد ثروت فيديو جديد لها عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفديوهات القصيره انستجرام .

 

وظهر محمد ثروت من داخل السينما يمازح جمهوره بمقطع فيديو طريق وكتب :" بقي تسيبوا رمسيس باريس وتدخلوا جالاكسي وجون ويك ياصيع .

 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرةمقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر منالفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى،وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس،وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندمايقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون. 

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في الفيلم “رمسيس باريس”، وخرج الجمهور من القاعات يتحدثعن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هناتبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء. 

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