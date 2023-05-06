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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية لبنان يزور القاهرة لهذا السبب

لبنان
لبنان

أفادت إذاعة النور اللبنانية بأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب يغادر  بيروت اليوم، متوجها إلى العاصمة المصرية  القاهرة. 


وتهدف الزيارة - بحسب الإذاعة اللبنانية - الي المشاركة في اجتماعين استثنائيين تعقدهما جامعة الدول العربية الأحد، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة. 

ومن المتوقع أن يغادر وزير الخارجية اللبناني . القاهرة عائد الي  بيروت 

وكان المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي ، قد أعلن وقت سابق أن "وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في مقر الجامعة بالقاهرة يوم الأحد المقبل لبحث الوضع في سوريا"، لافتًا إلى أن "وزراء الخارجية يعقدون يوم الأحد اجتماعا آخر، لمناقشة الصراع الذي اندلع في السودان الشهر الماضي".

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