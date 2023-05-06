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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

هذه الاطعمه تهدد
هذه الاطعمه تهدد حياتك تصيبك بتسمم غذائي

التسمم الغذائي هو مشكلة صحية  خطيرة، قد تنتج عن تناول أغذية ومشروبات ملوثة .. والكثير من الأشخاص معرضون لتسمم غذائي خاصة في فصل الصيف، نظراً لارتفاع الحرارة والرطوبة، وتتضاعف نسبة احتمالية تعرض الأغذية الطازجة أو المحفوظة للتلف، ولا شكّ أن أصحاب المناعة الضعيفة كالأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم هم الاكثر عرضة  للاصابة بخطر التسمم بالغذاء.

نقدم لكم  في هذا التقرير بعض الأطعمة التي تسبب تسمم غذائي  في حالة تناولها،لانها تتعرض للتلوث والبكتريا  والطفيليات و الفيروسات السامه خاصة في فصل الصيف وفقاً لموقع "food nd"

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البيض:

قد يحتوي البيض على بكتيريا السالمونيلا (Salmonella)، وهذا النوع من البكتيريا قد يسبب التسمم الغذائي ، ترتفع فرص الإصابة بهذا النوع من التسمم عند تناول البيض النيء أو غير المطهو جيدًا.

لكي ترفع من درجة أمان البيض وتقلل من فرص إصابتك بالسالمونيلا، احرص على التقيد بما يأتي عند شراء وإعداد ، تجنب المنتجات التي تحتوي على البيض النيء ، أيضاً لا تتناول البيض غير المطهو جيدًا ، لذلك قم بحفظ البيض في الثلاجة في درجة حرارة 4.4 درجة مئوية أو أقل.


السلطة المعلبة :

من المثير للدهشة أن الخبراء يقولون إن السلطة وتحديدا المواد المعبأة مسبقا - تشكل خطرا كبيرا على الصحة.
كما تعتبر وكالة معايير الأغذية التابعة للاتحاد الأوروبي السلطات المعبأة هي السبب الثاني الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي".

 

اللحوم بأنواعها:

قد يتسبب تناول اللحوم النيئة أو غير الناضجة برفع فرص إصابتك بالتسمم الغذائي، وتحتوي غالبية لحوم الدواجن النيئة على البكتيريا .

لذلك يجب حفظ بقايا اللحم المطهو في الثلاجة خلال فترة أقصاها ساعتين بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام.

 

الخضر الورقية:

تحتوي الخضر الورقية على نسبة مرتفعة من السموم نتيجة رشها بالمواد الكيمائية لابادة الحشرات والمبيدات، فيجب غسلها جيداً.

الأجبان والألبان:

تجنب أكل الاجبان والالبان خارج المنزل وخصوصاً الفِتّا والبلدية، والتأكد أثناء شرائها من تاريخ صلاحيتها ووضعها في مكان بارد، وتفحص رائحتها لانها عُرضة لتكاثر البكتيريا التي تؤدي الى تسمم.


سوء تخزين الطعام:

وذكر أخصائيون التغذية
العلاجية ،يحدث التسمم الغذائي وتظهر أعراضه بعد تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، وقد يحدث التلوث في أي مرحلة من مراحل تجهيز الطعام من غسله، تقطيعه، طبخه، تقديمه، تناوله، وعند سوء تخزينة .


كيف تتجنب الإصابة من التسمم الغذائي؟

• غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وبعده، وقبل تناوله وبعده.
• غسل أدوات المطبخ جيدا وتطهيرها بغليها وغسلها بالماء والصابون قبل الانتهاء من إعداد الطعام وبعده.
• عدم استخدام لوح واحد لتقطيع أكثر من نوع من الأطعمة، وإنما تخصيص لوح لكل نوع، فمثلا لا تستخدم لوح تقطيع الخضروات لتقطيع اللحم والعكس.
• فصل اللحوم النيئة عن بقية الاطعمة سواء داخل الثلاجة أو الفريز.
• عدم تناول الخضروات والفاكهة الطازجة إلا بعد غسلها جيدا.
• لا ينبغي ترك أي طعام لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، ويفضل نقل الأطعمة المتبقية من الوجبات مباشرة إلى الثلاجة.
• طهي الطعام جيدا وفي درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية وهي درجة كافية لقتل الجراثيم.
• عدم تناول الطعام خارج المنزل إلا في مطاعم موثوق بها وتطبق معايير صارمة في النظافة، ولا تتناول طعاما من مطعم لا يرتدي العاملون به القفازات في إعداد الطعام.
• الانتباه إلى تاريخ الصلاحية على الأطعمة المعلبة والمحفوظة وعدم تناولها في حالة انتهاء تاريخ الصلاحية.

التسمم الغذائي التسمم بالغذاء أصحاب الأمراض المزمنة الحوامل كبار السن البيض

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