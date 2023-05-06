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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير اقتصاد: مشاركة التضامن للجامعات خطوة مهمة لأنها تستهدف الارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور تامر عبد الراضي خبير الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن مشروعات الطلاب في الجامعات ومشاركة وزارة التضامن الجامعات خطوة مهمة للغاية لأنها تستهدف الارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل، وتتنوع المشروعات طبقا لمهارة الطلاب ما بين مشروعات قائمة على مهارات الخياطة، والتطريز، والخردوات الخاصة بالمنازل، والإكسسوارات، والتاتينج، والتطريز، وتصميم الأزياء.


وأضاف الدكتور تامر عبد الراضى  ، إن إقامة المعارض هدفا الاساسي هو  تقديم وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية كافة، والتوسع فى الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.

 

وأكد عبد الراضى علي زيادة اهتمام الدولة لدعم الطلاب، من خلال إقامة تلك المعارض،في الجامعات المصرية المختلفة والتوسع  بالمعروضات .

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وكانت قد أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم افتتاح معرض " الطالب المنتج" بالكلية يوم الأحد القادم بمشاركة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويأتي ذلك في  البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس.

 

وتفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك في تمام التاسعة صباحا بكلية البنات بمصر الجديدة ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - إكسسورات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس فرص العمل توفير فرص العمل إقامة المعارض كلية البنات جامعة عين شمس الطالب المنتج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى

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