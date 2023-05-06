طرح 10 قطع أراضي بأنشطة مختلفة للبيع بالمزاد في حلوان.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزى للتعمير، عن طرح 10 قطع أراض مزايدة بنظام المظاريف المغلقة، وبنظام حق الإنتفاع بأنشطة مختلفة .

وأوضح الجهاز المركزي للتعمير، أن القطع موزعة على المجاورتين 1 و9 بالمجتمع السكني الجديد بحلوان وأطلس والمشروع الأمريكي وغرب الأوتستراد.

وجاءت شروط دخول المزاد كالتالى...

وهي أن تطلب كراسة الشروط اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/5/2023 من مقر الجهاز بحلوان - أطلس - المشروع الأمريكي نظير مبلغ 351 جنيها لكل قطعة أرض، علي أن تعقد جلسة فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ومن ضمن الشروط، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل قطعة، كما يمكن للراغبين في دخول المزايدة المعاينة على الطبيعة في أوقات العمل الرسمية.