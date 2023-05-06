خالد عباس: برنامج كامل لإبراز ما تم تحقيقه في العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة جزء من مستقبل مصر، متابعًا أنه حاليًا يتم تجهيز برنامج كامل لتعريف الناس بالعاصمة الإدارية من خلال إقامة أحداث رياضية وفنية وغيرها، وذلك حتى يرى الناس كم المجهود الذي تم بذله في هذا المشروع.



وأضاف “عباس” خلال لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية “أون”، أن البرنامج تم تخطيطه لمدة سنة، وإقامة حدث فني أو رياضي كل شهرين، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى عبارة عن 40 ألف فدان، ويتم التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع في النصف الثاني من هذا العام.



وتابع أن الحي الحكومي اكتمل تنفيذه بنسبة 100% بجانب تنفيذ العديد من الأحياء السكنية، مؤكدًا أن المشروع عبارة عن تنمية مستمرة.