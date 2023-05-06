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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد عباس: التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجارى

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مطالب المستثمرين بالعاصمة الإدارية تتمثل في التنفيذ واستكمال مشروعاتهم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية والثالثة تحت التخطيط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة في تصريحات تليفزيونية له، أنه تم طرح مناقصة وتقدم لها 4 مكاتب عالمية للتخطيط للتعاقد معهم، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كل التيسيرات لأى مستثمر أو مطور أجنبى، وسيجد كل الأنشطة والأنواع حسب الاستثمار الخاص به.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنه يتم التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن عينينا على المطورين ونقدم تقريرا ربع سنوى، كما يتم التعرف على مشاكل أي مطور والعمل على حلها، كما ندرس إنشاء مشروعات ترفيهية.

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وتابع خالد عباس حديثه "العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مدينة ذكية في مصر، بسبب بنيتها التحتية، فلا توجد أي بنية أساسية ذكية على 40 فدانا في العالم هي مساحة العاصمة الجديدة، وأن إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، وعليه فإن الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة متاحة للغاية، خصوصاً في الخدمات والإدارة».

تعدد الفرص الاستثمارية

وأكد خالد عباس أن «الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية متعددة، ومن المستهدف انتقال ما بين مليون و1.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الاستثمارية في إدارة المرافق .

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