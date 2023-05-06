الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان على مضيفه روما بهدف دون في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف إنتر ميلان عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33 من زمن المباراة.



وبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: باتريسيو

الدفاع: مانشيني – كريستانتي – إبانيز

الوسط: زاليفسكي – كمارا – ماتيتش – بوف – سبينازولا - بيليجرني

الهجوم: بيلوتي

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: دارميان – أتشيربي – باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – بروزوفيتش – تشالهان أوغلو – ديماركو

الهجوم: لوكاكو - كوريا

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 58 نقطة.