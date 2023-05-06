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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان

تقدم فريق إنتر ميلان على مضيفه روما بهدف دون في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي.
جاء هدف إنتر ميلان عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33 من زمن المباراة.


وبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: باتريسيو
الدفاع: مانشيني – كريستانتي – إبانيز
الوسط: زاليفسكي – كمارا – ماتيتش – بوف – سبينازولا -  بيليجرني
الهجوم:  بيلوتي

 

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: أونانا
الدفاع: دارميان – أتشيربي – باستوني
الوسط: دومفريس – باريلا – بروزوفيتش – تشالهان أوغلو – ديماركو
الهجوم: لوكاكو  - كوريا
ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

إنتر ميلان روما الدوري الايطالي فيديريكو ديماركو تشكيل إنتر ميلان

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