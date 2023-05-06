الحكم في دعوى عبد الناصر زيدان ضد تامر أمين .. 5 يونيو

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز دعوى التعويض الفرعية المقامة من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان ضد الإعلامي تامر أمين على خلفية واقعة "إهانة أهل الصعيد" للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل.

أوضح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، أن الدعوى تنظرها محكمة الاستئناف لعدم اختصاص محكمة أول درجة بطلب التعويض "لتجاوزه نصاب المحكمة القيمي" المتعلق بقيمة التعويض.

طلب دفاع "زيدان" تعديل طلب التعويض إلى 100 ألف جنيه لإعادة الدعوى مرة أخرى لمحكمة أول درجة، لكن المحكمة رفضت الطلب وحددت جلسة للحكم.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأييد تغريم الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه لصالح الإعلامي تامر أمين.

وكانت المحكمة الاقتصادية (أول درجة)، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وقال محامي تامر أمين إن تلك الفيديوهات تداولت على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.