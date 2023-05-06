عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في دعوى عبد الناصر زيدان ضد تامر أمين .. 5 يونيو

تامر أمين وعبد الناصر
تامر أمين وعبد الناصر زيدان

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز دعوى التعويض الفرعية المقامة من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان ضد الإعلامي تامر أمين على خلفية واقعة "إهانة أهل الصعيد" للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل.

أوضح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، أن الدعوى تنظرها محكمة الاستئناف لعدم اختصاص محكمة أول درجة بطلب التعويض "لتجاوزه نصاب المحكمة القيمي" المتعلق بقيمة التعويض.

طلب دفاع "زيدان" تعديل طلب التعويض إلى 100 ألف جنيه لإعادة الدعوى مرة أخرى لمحكمة أول درجة، لكن المحكمة رفضت الطلب وحددت جلسة للحكم.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأييد تغريم الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه لصالح الإعلامي تامر أمين.

وكانت المحكمة الاقتصادية (أول درجة)، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وقال محامي تامر أمين إن تلك الفيديوهات تداولت على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

القاهرة الاقتصادية القاهرة عبدالناصر زيدان تامر امين الإعلامي تامر أمين إهانة أهل الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

موضوعات متعلقة

ينامون فى ورشة.. تفاصيل مثيرة وراء تخلص شخص من آخر بعين شمس

بحجة صرف المعاش.. حبس سيدة تستدرج السيدات كبار السن لسرقتهم بالقاهرة

بيطلعوا الفلوس بره البلد.. حبس عصابة الإتجار في العملة بالقاهرة

حبس 3 أشخاص لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

.حبس رجلين وسيدة لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

بالمغافلة.. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

بالمغافلة.. حبس لص الهواتف بالقاهرة

ذهب وساعات وتماثيل.. حبس عصابة سرقت فيلا بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

سورة في القرآن الكريم تقرأ لسداد الدين.. احرص عليها في هذه الأوقات

أول تعليق للخارجية السودانية بعد اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

منظمة التعاون الإسلامي توجّه نداءً عاجلاً بتقديم المساعدة للسودان

تبدأ من 399 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" بناقل حركة أوتوماتيك

سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

لماذا غابت ميجان ماركل عن حضور حفل تتويج حماها الملك تشارلز ؟

خبير تغذية يكشف عن سحر الشعير في التخسيس

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ