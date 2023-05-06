محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد”، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرجيل فان دايك.

وأصبح “مو”، خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في كل المسابقات بالتساوي مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفًا.

لاعبو برينتفورد كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهزوا شباك ليفربول بالفعل في الدقيقة 40 عن طريق مبيومو، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

استمرت محاولات الطرفين في الشوط الثاني للتسجيل، لكن الشباك ظلت نظيفة، ليحافظ ليفربول على انتصاره.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الرسمي لـ ليفربول، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - كيرتس جونز - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا