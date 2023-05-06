وزير الدفاع الأوكراني يناقش استعدادات كييف لهجوم مضاد على روسيا مع أمريكا

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني اليوم السبت إنه ناقش الوضع على الجبهة واستعدادات كييف لهجوم مضاد مع نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي خلال مكالمة هاتفية.



وقال زالوجني على تيليجرام 'إنني أبقى في حوار مستقر مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي' ، مضيفا أنه أبلغ ميلي بالوضع على الجبهة والإجراءات المقبلة للقوات الأوكرانية.



كما شكر زالوجني نظيره الأمريكي على حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة التي أعلنتها واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بما في ذلك المدفعية الثقيلة والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات ومعدات ميدانية أخرى بقيمة 300 مليون دولار.



وتخطط الحكومة الأوكرانية لشن هجوم مضاد كبير ضد روسيا منذ عدة أشهر. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في أوائل أبريل إن كييف قررت هجومها المضاد في الصيف ، بينما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه من المتوقع أن يبدأ في 30 أبريل.

وذكرت صحيفة فورين بوليسي ، نقلاً عن النائب الأوكراني أولكساندرا أوستينوفا ، أن كييف كانت تأمل بالفعل لشن هجومها المضاد في أبريل ، لكنها أجلته لاحقًا إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.