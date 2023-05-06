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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ازاي تاخد المنحة وهذا موعد صرفها.. كيف تسجل في العمالة الغير منتظمة؟

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

تسجيل العمالة غير المنتظمة هو الأمر الذي يشغل بال واهتمام الكثير من المواطنين في الفترة الراهنة، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة العمالة غير المنتظمة خلال احتفالية عيد العمال يوم الإثنين الماضي الموافق 1 مايو 2023 في محافظة الشرقية.

العمالة الغير منتظمة 

خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة

ونبرز لكم من خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، والمستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وشروط التقدم لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

وتأتي خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على النحو الآتي:
- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.
- اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.
- إدخال الرقم القومي.
- كتابة رقم الهاتف المحمول.
- تسجيل الاسم رباعي.
- إدخال المحافظة التابع لها العامل.
- إدخال نوع الجنس ذكر أم أنثى.
- كتابة الحالة الاجتماعية.
- الضغط على إرسال الطلب.

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المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتأتي المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:

- صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.
- الإيتاء بمستندات خاصة توفي بعدم وجود دخل شهري خاص للمتقدم.
- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.
- شهادة ميلاد ثلاثية.
- تقديم مستندات شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.

شروط التقدم لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتأتي شروط التقدم لتسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:
- مصري الجنسية ومقيم بشكل دائم في مصر.
- أن يكون المتقدم غير مستفيد من معاشات التضامن الاجتماعي أو تكافل وكرامة.
- ألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجل تجاري أو مواشي للتجارة.

العمالة الغير منتظمة 

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وسيكون موعد الصرف بعد تسجيل العمالة غير المنتظمة، بعد تأسيس صندوق الطواؤئ المقرر إنشائه لإعانة العمالة غير المنتظمة، المسجلة بشكل رسمي في مديريات القوى العاملة في المحافظات المختلفة، ليتم حصرها وتحديد من يستحق ومن لا يستحق.

أنواع منح تسجيل العمالة غير المنتظمة

وتكون أنواع منح تسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:
- من 200 لـ 300 جنيه منحة المولد النبوي الشريف.
- من 300 لـ 500 جنيه منحة عيد الفطر وعيد الأضحى.
- من 1000 لـ 1500 منحة الزواج.
- من 200 لـ 500 جنيه منح المواليد الجدد.
- من 200 لـ500 جنيه منحة المدارس للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر.
- 500 جنيه منحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل.

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