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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. عادة تناول الثلج من أعراض هذا المرض

عادة تناول الثلج
عادة تناول الثلج من أعراض هذا المرض

النظام الغذائي الصحي يوفر التغذية للجسم تعتبر منظمة الصحة العالمية أن اتباع نظام غذائي صحي مفيد في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وما إلى ذلك، بدون ذلك ، هناك نقص في العناصر الغذائية الضارة بالجسم كما يُنظر إلى هذه المشكلات على أنها أمراض.

يتم إجراء العديد من الاختبارات لاكتشاف نقص الفيتامينات والمعادن. وفقًا للخبير الصحي ريدهيما باترا ، فإن الجسم نفسه يخبرنا عن نقص بعض الفيتامينات والمعادن. من خلال تحديد هؤلاء ، يمكنك إجراء تغييرات في النظام الغذائي في الوقت المحدد. دعنا نعرف ما هي المشكلة التي سببها نقص التغذية وما الغذاء المطلوب لها؟ بحسب ما نشره موقع هيلثي .

أسباب نزيف اللثة

- أسباب نزيف اللثة

نقص فيتامين سي هو السبب الرئيسي لنزيف اللثة لهذا ، قم بتضمين الفواكه الحمضية والخضروات في النظام الغذائي لهذا يمكنك تناول البرتقال ، الفراولة ، الجوافة ، الكيوي ، الليمون ، الليتشي ، البابايا ، الأملا ، الطماطم ، الفليفلة ، القرنبيط ، البروكلي.

أي فيتامين ينقصه الجسم؟

علامات نقص الفيتامينات في الجسم: تعرف من اختصاصي التغذية على العلامات التي ستخبرنا عن الفيتامين الناقص

يحدث تشنج الساقين بسبب هذا النقص - تقلصات الساقين

- تشنج الساقين

لا ينبغي تجاهل تشنج الساقين على الإطلاق لأنه يمكن أن يكون من نقص المغنيسيوم، يتحكم هذا المعدن في تقلص العضلات للتخلص منه، تناول بالتأكيد بذور اليقطين والأسماك الدهنية والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

اشتهاء الثلج

- شغف

 بعض الناس لديهم الرغبة في تناول الثلج في الصيف وتدريجيا يصبح عادة. لكن خبراء الصحة يقولون إنه قد يكون بسبب فقر الدم. للتغلب على هذا ، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الدجاج والبيض وما إلى ذلك.

تشققات الوجه بسبب نقص هذا الفيتامين

تشققات الوجه بسبب نقص هذا الفيتامين

إذا ظل وجهك متشققًا أو كان الجفاف شديدًا ، فهذا يعني نقص فيتامين هـ. لها مساهمة كبيرة في صحة الجلد. للحصول عليه ، تناول السمن وصفار البيض وبذور عباد الشمس وما إلى ذلك.

أظافر هامدة نقص فيتامين ب

فيتامين ب

 الأظافر تكشف الكثير من أسرار صحتك، نقص فيتامين ب يجعل الأظافر هامدة ويزيد من خطر الكسر. للتعويض عن هذه التغذية ، تناول البرتقال والفطر وصفار البيض وبذور عباد الشمس وما إلى ذلك.

اتباع نظام غذائي صحي اتباع نظام غذائي البروكلي الدجاج الصحة العالمي الصحة العالمية السكتة الدماغية العناصر الغذائية الفيتامينات والمعادن الفواكه الحمضيه الوقاية من مرض السكري أمراض القلب والسكتة الدماغية اشتهاء الجليد اشتهاء الثلج ​​​​​​​health

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