مشروب صيفي.. طريقة عمل موكا باردة بالتوفي

إذا كنتي من محبي القهوة نقدم لكي اليوم طريقة عمل موكا باردة بالتوفي

المقادير

- للتوفي :

سكر : كوب

الزبدة : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- حليب : 2 كوب

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : ملعقة (مرّ / ملعقة متوسطة الحجم)

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- الآيس كريم : كوب (دايت / فانيليا)

- ثلج : كوب

- الماء : كوب

- القشطة : حسب الرغبة (للتزيين)

الطريقة

ضعي جميع مقادير المشروب في الخلاط الكهربائي، اخلطيهم جيداً ثم اسكبيه في أكواب التقديم وضعي الكريمة على الوجه.

زيني بصوص التوفي وقدميه مباشرة.