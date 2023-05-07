مشروب صيفي.. طريقة عمل موكا باردة بالتوفي

إذا كنتي من محبي القهوة نقدم لكي اليوم طريقة عمل موكا باردة بالتوفي
المقادير
- للتوفي :
سكر : كوب
الزبدة : ملعقة كبيرة
- كريمة الطبخ : نصف كوب
- حليب : 2 كوب
- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة
- الكاكاو : ملعقة (مرّ / ملعقة متوسطة الحجم)
- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة
- الآيس كريم : كوب (دايت / فانيليا)
- ثلج : كوب
- الماء : كوب
- القشطة : حسب الرغبة (للتزيين)
الطريقة
ضعي جميع مقادير المشروب في الخلاط الكهربائي، اخلطيهم جيداً ثم اسكبيه في أكواب التقديم وضعي الكريمة على الوجه.
زيني بصوص التوفي وقدميه مباشرة.