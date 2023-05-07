مران الزمالك.. أوسوريو يخصص فقرة تدريبات فنية قوية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة تدريبات فنية قوية خلال مران الفريق اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، شهدت التركيز على تدريب اللاعبين على التسديدات.

وأقام مدرب الزمالك تقسيمة الفريق لمجموعتين على أن تقوم كل مجموعة بتنفيذ ما لا يقل عن 7 تمريرات من أماكن متفرقة داخل الملعب على أن ينهي اللاعب الأخير الكرة بتسديدة قوية.

وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على مجموعة، بينما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد قيادة المجموعة الأخرى.

الزمالك يستعد لـ لقاء بروكسي

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.