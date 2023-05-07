وكيل تعليم مطروح يتابع مسار امتحانات صفوف النقل

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من مدارس إدارة مطروح التعليمية، وذلك لمتابعة مسار امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة.



وتفقد مدير التعليم انتظام العملية الامتحانية بمدرستي الثانوية العسكرية ومطروح الثانوية بنات ومصطفى أمين الثانوية بنين بحي الشروق (ك 7)، حيث تابع أداء طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية إلكترونيا فترة واحدة لمدة 3 ساعات.

وأدى الطلاب الامتحان الإلكتروني بنسبة مائة في المائة عبر المنصة المركزية الخاصة بالمديرية تحت إشراف ومتابعة مركز التطوير التكنولوجي.

فيما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف الساعة.

كذلك استهل طلاب الصف الأول الإعدادي الماراثون الامتحاني بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وأيضا أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان اليوم الأول في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياته الامتحان وفق الجدول المعلن.

وأجرى شحاتة حوارا سريعا مع بعض الطلاب خلال مروره باللجان الفرعية، تأكد خلاله أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، واطمأن على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية والوزن النسبي وفقا للتعليمات الوزارية.

وشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية وتقدير المسئولية لضمان وصولها لبر الأمان وإعطاء كل طالب حقه كاملا.