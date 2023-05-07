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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

تعد الذرة الصفراء عنصرا أساسيا في صناعة الأعلاف، وغذاء الماشية والطيور، لذلك يهتم بها المواطن بشكل ملحوظ، وتعد في الاهتمامات الأولى للمربين لذلك يهتم المربون والفلاحون أيضًا بأسعارها.

الذرة الصفراء 

أسعار الذرة الصفراء المستوردة

سجلت أسعار الذرة الصفراء المستوردة تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2023، مع زيادة حجم المعروض وحل أزمة الإفراجات الجمركية الخاصة بـ حبوب الأعلاف.

وانخفض سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني، بحوالي 1800 جنيه، خلال أسبوع واحد، ليتراجع من مستوى 17000 جنيه إلى مستوى 15200 جنيه، وفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

كما سجل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي انخفاضا بنحو 1500 جنيه، خلال أسبوع واحد، لينخفض من مستوى جنيه 18700 إلى مستوى 17200 جنيه.

وسجلت أسعار الكورن فلاك الأرجنتيني انخفاضا بحوالي 1400 جنيه، ليتراجع منذ بداية الأسبوع إلى مستوى 17900 جنيه بدلا من 19300 جنيه الأسبوع الماضي.

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أهم أصناف الذرة الشامية المعتمدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم أصناف الذرة الشامية التي تعطي أعلى إنتاج وتقاوم الأمراض والآفات، وتوفرها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، حيث يجري طرحها في الإدارات الزراعية خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، مطالبة بزراعة أصناف معتمدة.

أما الأصناف المعتمدة من الذرة، وفقا لمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، كالتالي:

الذرة الصفراء 

الأصناف الفردية الصفراء

- جيزة 178 ويعطي إنتاجية مرتفعة.
- جيزة 1683 مقاوم للملوحة والعط.
- جيزة 180 تصلح للحبوب والسيلاج.

الأصناف الفردية البيضاء

- جيزة 128حبوب فقط.
- جيزة 1303.
- جيزة 1314.
- فردي 10 أصناف، قديم جدا لكن ثابت نفسه حتى الآن حبوب وسيلاج.

أصناف ذرة ثلاثية صفراء

- جيزة 3672.
- جيزة 3683.
- جيزة 377.

وقالت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن جميع الأصناف من الذرة الشامية، جرى توفيرها في الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، كذلك مراكز البحوث الزراعية، ومنافذ الإدارة المركزية، مطالبة بالالتزام بالمعاملات الفنية السليمة، للحصول على أعلى إنتاجية.

انفراجة بأسعار الأعلاف والدواجن.. مكاسب طرح الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع

مصانع الأعلاف تبدأ تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع للحصول على الذرة الصفراء

طرح الذرة الصفراء بمنصة البورصة المصرية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " على منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 ابريل الماضي حيث قامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع للتداول وذلك فى أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتى تعتبر أهم مدخل لصناعة الأعلاف.

وأوضح "عشماوى" أنه بالتنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقرر طرح سلعة الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع وذلك بغرض زيادة المعروض من السلع "سلعه الذرة الصفراء " لصالح صغار مربى الدواجن عن طريق طرح هذه السلعة لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 الي 100  طن يوم على أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجى الدواجن، ومن المنتظر أن تقوم هيئة السلع التموينية ببيع حصة أخرى من الذرة الصفراء يوم الثلاثاء القادم فى جلسة استثنائية عبر البورصة المصرية للسلع لصالح مصانع الأعلاف على أن تعقد جلستين أسبوعياً لسلعه الذرة الصفراء أيام الاثنين والخميس تباعاً.

وقد قامت 36 شركة "مصانع اعلاف" بالتسجيل فى البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد 5 عمليات وجارى اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات أخرى.

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