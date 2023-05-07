في حملات تفتيشية|ضبط 4 أطنان و800 كجم دواجن بمجزر غير مرخص بالشرقية..صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الادارة العامة للتموين ومباحث التموين بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية بمركز الإبراهيمية لضبط سوق اللحوم والدواجن.

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط مجزر للدواجن غير مرخص وضبط (4 أطنان و 800 كجم) دجاج وأجزاء دجاج مخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن وحفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

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