عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف منزل بالشرقية

المنزل
المنزل

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب ثالث في حادث انهيار سقف مكون من الخشب والسدة لمبنى مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تلقت بلاغاً يفيد وقوع حادث إنهيار سقف مكون من الخشب والسده لمبنى قائم من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأوليه اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وقامت سيارات الحماية المدنية بفرض كردون أمني على العقار لمنع وصول الأهالي لموقع العقار المنهار.

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه فور وقوع الحادث أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه تعليماته لعباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة أبو كبير التحرك لمكان الحادث والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال رفع الانقاض واستخراج المصابين والمتوفيين.

 

كما كلف المحافظ الدكتور حسن درويش  رئيس مرفق الإسعاف   بسرعه الدفع بسيارات الاسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه ونقل حالات الإصابة لاقرب مستشفى كما كلف المحافظ العميدوليد عاطف  مدير ادارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمني  لتسهيل عمليات رفع الانقاض وإنقاذ المصابين.

الداخلية تكشف حقيقة بيع دواجن نافقة بـ مجزر غير مرخص بالشرقية

 وأشارت المتحدثة الرسمية للمحافظة إلى تكليف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبو كبير  بفحص الرخصة الممنوحه للمبنى والتاكد من التزام صاحبه بالاشتراطات اللازمة للبناء، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

اصابة 3 اشخاص ادارة الحماية المدنية إتخاذ الإجراءات القانونية الاسعافات الاولية الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الداخلية تكشف حقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

آية قرآنية لها تأثير عجيب.. ردّدها وأنت في لجنة الامتحان

ترشيحاتنا

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

انخفاض ودائع البنوك التجارية الأمريكية لأقل مستوى في عامين

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

قبل السفر.. كيف تحمي نفسك من الملاريا؟

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف منزل بالشرقية

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ