مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف منزل بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب ثالث في حادث انهيار سقف مكون من الخشب والسدة لمبنى مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تلقت بلاغاً يفيد وقوع حادث إنهيار سقف مكون من الخشب والسده لمبنى قائم من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأوليه اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وقامت سيارات الحماية المدنية بفرض كردون أمني على العقار لمنع وصول الأهالي لموقع العقار المنهار.

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه فور وقوع الحادث أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه تعليماته لعباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة أبو كبير التحرك لمكان الحادث والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال رفع الانقاض واستخراج المصابين والمتوفيين.

كما كلف المحافظ الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بسرعه الدفع بسيارات الاسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه ونقل حالات الإصابة لاقرب مستشفى كما كلف المحافظ العميدوليد عاطف مدير ادارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمني لتسهيل عمليات رفع الانقاض وإنقاذ المصابين.

وأشارت المتحدثة الرسمية للمحافظة إلى تكليف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبو كبير بفحص الرخصة الممنوحه للمبنى والتاكد من التزام صاحبه بالاشتراطات اللازمة للبناء، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.