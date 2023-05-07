إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل على الطريق الزراعي بالمنيا

الأحد 07/مايو/2023 - 02:07 م 5/7/2023 2:07:00 PM

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بالطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي" القاهرة_أسوان" أمام مركز ملوي واسفر الحادث عن مصابين.

وبإنتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الزراعي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

