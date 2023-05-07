رجل يحتجز طفلتيه بالأقصر وتدخل سريع من المحافظ لإتقاذهم.. تفاصيل

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة نجوى ابراهيم بالتحرك العاجل لإنقاذ طفلتين في مرحلة الرضاعة بعد تلقي الوحدة بلاغ عن تعرض الطفلتين لخطر محدق ، حيث قام الأب باحتجاز الطفلتين اثر خلافات زوجية ناتجة عن تعاطيه للمواد المخدرة ما يعرض حياة الأسرة للخطر.

انتقلت الوحدات العامة والفرعية فى القرنة برئاسة ايمان عبد الحليم لفحص البلاغ واتخاذ اللازم ، وتبين أن إدمان رب الأسرة للمخدرات مما أدى لتعرض الاسرة للتفكك الأسري وحرمان الطفلتين من والدتهما ، حيث يبلغ أعمار الاطفال ٤ شهور وسنة ونصف وانهما فى مرحلة الرضاعة.



وقامت الوحدة بمساعدة العميد احمد زكريا مأمور مركز شرطة القرنة بإرجاع الطفلتين لوالدتهما واخذ التعهدات اللازمة التى تضمن بقاء الاطفال مع والدتهم ،ومساعدة أسرة الاب فى نقلة الى مركز للتعافي والعلاج من الادمان.