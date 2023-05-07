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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر الحج.. اعرف أماكن الحصول على التطعيمات ضد الأمراض المعدية

الحج
الحج

 مع موسم الحج يسعي الحجاج إلي تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل أداء فريضة الحج والتي من بينها وجود شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.


مكاتب تطعيمات الحجاج 


وتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444 هجرية-2023، فى بداية ابريل.

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ويمكن أن يحصل المواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج الحصول علي تطعيمات الأمراض المعدية: فيروس كورونا والالتهاب السحائي من خلال المكاتب التي توفرها الوزارة للحجاج

أماكن مكاتب تطعيم الحجاج


ويتجه الراغب فى الحصول علي التطعيمات الخاصة بالأمراض المعدية من المكاتب المتوفرة بالقاهرة والتي تشمل مايلي :-

- يمكن الحصول على التطعيمات من مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار

- كما تتوافر التطعيمات فى مكتب صحة نصر ثان

- مكتب صحة المعادي

- مكتب صحة عابدين

- مكتب صحة قصر النيل

- مكتب صحة نصر أول

- مكتب صحة التجمع الأول 
- مكتب صحة العباسية 
- مكتب صحة المنيل 
- وغيرها من مكاتب الصحة المنتشرة فى المحافظة

عناوين مكاتب تطعيم الحجاج في الجيزة


- يمكن الحصول على التطعيمات فى مكتب التطعيم الدولي

- كما يمكن الحصول عليها من مكتب صحة الطالبية

- مكتب صحة أكتوبر

- رعاية شمال العياط

- مركز صحي زين

- رعاية طفل البدرشين

- مكتب صحة أوشيم

- رعاية طفل زايد

- مكتب صحة الصف

- وحدة نكلا

مواعيد عمل مكاتب تطعيم الحجاج

ويبدء العمل فى مكاتب التطعيمات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، ماعدا الإجازات والعطلات الرسمية، ويجري تقديم الخدمات والأمصال والتطعيمات الإلزامية،

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

وتشمل المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين ب حج الجمعيات والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل مايلي :-

- يلزم علي الحاج تقديم أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- فيش حج مميكن.

-  شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا  استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

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لو مسافر الحج.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

- تشمل المستندات والأوراق المطلوبة للسفر لأداء الحج تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

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