خطة إسقاط الترجي.. نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ كولر

قال شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق إن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لابد أن يشارك بصورة أساسية أمام الترجي التونسي خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شريف عبد المنعم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن النادي الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا وتخطي الترجي التونسي.

وأضاف:" مباراة الترجي تحتاج من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اللعب بثلاثي مدافع فى وسط الملعب.

وتابع:" محمد شريف لابد أن يشارك بشكل أساسي أمام الترجي فى تونس.

وأعرب عن اعتقاده أن حمدي فتحي ومحمد الشناوي هما الأفضل حاليا في صفوف فريق الأهلي، موجها لهما التحية.