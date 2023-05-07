أحمد أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية، مضيفا،د أن قرار تطبيع العلاقات مع سوريا خاص بكل دولة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة اجتماعات الجامعة العربية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، أن هناك لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها للجامعة.

وقد أفادت جامعة الدول العربية في نبأ عاجل بأنها قررت تشكيل لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها لشغل مقعدها بالجامعة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

ووأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها، واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الوضع في سوريا.