عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحمد أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية

صدى البلد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية، مضيفا،د أن قرار تطبيع العلاقات مع سوريا خاص بكل دولة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة اجتماعات الجامعة العربية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، أن هناك لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها للجامعة.

وقد أفادت جامعة الدول العربية في نبأ عاجل بأنها قررت تشكيل لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها لشغل مقعدها بالجامعة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية  على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد،  قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

ووأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها، واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن تطورات الوضع في سوريا.

الحكومة السورية الجمهورية العربية السورية الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أحمد أبو الغيط الأزمة السورية الأمين العام لجامعة الدول العربية الجامعة العربية تطبيع العلاقات جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية عودة سوريا للجامعة العربية مجلس جامعة الدول العربية رئاسة جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ممثل الأمم المتحدة: سعيدة بالعودة لمصر لنبدأ رحلة شيقة للمنتدى الحضري العالمي

الوداد المغربي يصارع فريق مصري على ضم نجم الترجي التونسي السابق

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

أبوالغيط: جميع القوى السودانية دعت الجامعة العربية للتدخل لوقف القتال بصورة عاجلة

الأمن يكشف حقيقة إستغاثة سيدة عبر الفيس بوك : مهتزة نفسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ