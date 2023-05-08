للمقبلين على الزواج في الصيف.. طريقة للوقاية والتحصن من العين والحسد

قدم الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط، طرق للوقاية من السحر والحسد لمن كان مقبل على الزواج.

طريقة للتحصين والوقاية من الحسد للمقبل على الزواج

أن يردد الذكر الآتي مع صدق النية والإخلاص: قراءة سور الفاتحة والإخلاص والفلق والناس بعد صلاة الجمعة 7 مرات لكل سورة، وحبذا لو كانت القراءة في كفيه ومسح بهما رأسه وجسده.

فائدة ذلك العمل: الحفظ من الجمعة إلى الجمعة التالية لها: ورد هذا في أثر موقوف على السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت(من قرأ بعد الجمعة ( الفاتحة) و( المعوذتين ) و( قل هو الله أحد ) سبعا سبعا حفظ إلى الجمعة الأخرى) قال وكيع : فجربناه فوجدناه كذلك

أورده صاحب فضائل القرآن الكريم، وحبذا لو جعل ذلك وردا يوميا .

كيف أحصن نفسي من العين والحسد

الأهم أن يحصن الإنسان نفسه صباحًا وليلاً بأذكار الصباح والمساء ويتعوذ بالله من كل عين لامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ»، ويردد ما جاء على لسان سيدنا موسى فى القرآن الكريم فى سورة يونس {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}.

كيف أحصن نفسي من الحسد والسحر

بقراءة القرآن، والمداومة على آيات الرقية الشرقية؛ لتحصين البيت والنفس من السحر والحسد والعين وما إلى غير ذلك، هكذا أوضحت دار الإفتاء المصرية كيف يحصن الإنسان نفسه من الحسد والسحر .

ونبه أمين الفتوى الشيخ محمود شلبي، بدار الإفتاء المصرية أنه لن يستطيع أي أحد أن يضرك بشيء إلا إذا أراده الله - تعالى-، مستدلًا بقوله - سبحانه-: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، (سورة البقرة: الآية 102).

كيف أحصن نفسي من شخص حاسد

على الإنسان ضرورة الاستعانة بالتعوذات النبوية؛ كل يوم مثل «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، مع الإكثار من الدعاء لله عز وجل أن يصرف عنه السوء والعين والحسد، ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين، فضلاً عن المداومة على ذكر الله وقراءة المعوذتين، وأذكار الصباح والمساء، فقد حصن النبي نفسه من الحسد بقراءة المعوذتين، ولكن في ذات الوقت يجب إرجاع الأمور السيئة إلى أسبابها في البداية، وهل يوجد سبب، على سبيل المثال إذا حدث عطل بالسيارة، هل سبب ذلك الإهمال أم الحسد؟.

الرقية الشرعية

ومن قواعد الرقية الشرعية، الوضوء، ثم صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة، مرة قبل صلاة الفجر، ثم قراءة الرقية الشرعية، وبعد صلاة العصر، قراءة الرقية مرة أخرى، أي قراءتها مرتين في اليوم.