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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: إنهاء مشاكل تقنين وضع اليد على أراضي الوقف خلال العام الحالي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم "الأحد" اجتماعًا مع نخبة من كبار رجال الإعلام والصحافة أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي كلمته رحب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأعضاء اللجنة الموقرة، مؤكدًا أنه بفضل الله (عز وجل) شهدنا أفضل رمضان في مساجدنا، فلسفته إعمار بيوت الله (عز وجل) جميعها، ولأول مرة يكون هذا الإقبال بهذا الزخم الكبير.

وأشار إلى أن المساجد شهدت إقبالاً منقطع النظير في جميع ليالي رمضان، وأن ما حدث في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) كان له صدًا كبيرًا ليس داخل مصر فقط بل وخارجها أيضًا.

وأكد أن الدعوة في مصر الآن في عصرها الذهبي، وأن خطة وزارة الأوقاف في موضوعات الخطب خطة مدروسة بعناية فائقة تناقش موضوعات متعلقة بالمجتمع فعلى سبيل المثال خطب شهر شوال كانت الأولى عن صلة الرحم وهو موضوع اجتماعي، ثم الحديث عن حق العمل وهو موضوع اقتصادي، ثم الحديث عن حفظ الأوطان من صميم مقاصد الأديان وهو موضوع وطني، ثم الحديث عن أسماء الله الحسنى وهو موضوع روحي إيماني.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة فبعد النجاح الكبير الذي حققه في عامه الأول (الصيف الماضي) ينطلق البرنامج التثقيفي للطفل عامه الثاني في ثوب جديد تحت عنوان : "مشروع المليون قارئ وألف حافظ صغير" الأحد 14 مايو  بمشاركة 20 ألف مسجد و مليوني جنيه جوائز ومكافآت.

ويتضمن البرنامج محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب في مجالات: قراءة القرآن الكريم، والابتهال الديني ، و طلاقة القراءة ، والثقافة العامة.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة أطلقت برنامج التحفيظ عن بعد لعام 2023م للراغبين من جميع دول العالم وبخاصة أبناء الدول غير الناطقة بالعربية، مع منح الإجازات التالية :

1- منح إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
2- منح إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته .
3- منح إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها . 
4- منح إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته .
5- منح إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة ، 

وأضاف أنه سيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط الترشح للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، من الملتحقين بهذا البرنامج، وسيتم ختم القرآن الكريم يوم السبت 20 مايو الجاري بأربعين قارئا من أعلام القراء والأئمة القراء كاملًا ترتيلا لأول مرة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) سائلين الله (عز وجل) أن يكرمنا بكرامة القرآن الكريم.

وعن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين أكد وزير الأوقاف أن المؤتمر سينعقد يومي 9 و 10 سبتمبر المقبل تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :

1-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3-  الفتوى الإلكترونية.
4-  التحفيظ والتدريس عن بعد.
5-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

وأكد وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف تعمل على إنهاء جميع مشاكل تقنين وضع اليد لأهالي القرى والعزب والنجوع المبنية على أراضي الوقف قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تعالى.

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