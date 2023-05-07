محافظ مطروح يستجيب لمطالب أهالى براني والسلوم لإنشاء آبار تخزين مياه الأمطار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشكيل لجنة برئاسة مركز التنمية المستدامة بمطروح وعضوية تنمية القرية والأملاك والتخطيط العمراني بالمحافظة والإدارة الهندسية بمدن براني والسلوم لوضع حصر كامل لطلبات الأهالي من الاحتياجات لإقامة آبار وخزانات،.



يأتي ذلك استجابة فورية من محافظ مطروح لطلب عواقل وأهالي منطقة الشبيكات لإقامة مزيد من الآبار وخزانات تجميع وحصاد مياه الأمطار.

واستقبل محافظ مطروح أحد أهالي منطقة الشبكات لتقديم الطلب عن الأهالي بحضور المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية.

وأكد محافظ مطروح على بحث كافة مشاكل المواطنين في القطاعات المختلفة مع وضع حلول لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.