كأس مصر.. ألو إيجيبت يتقدم على سموحة بهدف نظيف في الشوط الأول

انهي ألو إيجيبت الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر

أحرز محمد سليمان هدف تفوق ألو إيجيبت في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع:بركات حجاج، أحمد شوشة، شريف رضا، محمد نادي

الوسط: زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، أحمد مصطفى، طارق علاء

الهجوم: محمد الصباحي

ويعتبر النادي الأهلي آخر فريق توّج بلقب كأس مصر نسخة موسم 2021 - 2022، بعد الفوز على فريق بيراميدز في الشهر الماضي