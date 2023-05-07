هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر رجلي أعمال وبائعة هوى وترزي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض رجل أعمال آخر وتصويره فيلم إباحي لعلاقة جنسية مع المتهمة الثانية التي تعمل خادمة في أوضاع مخلة ومنافية للآداب وقتلوه عمدا.

شهد رائد شرطه معاون مباحث قسم أول أكتوبر بأن التحريات توصلت إلى صحه الواقعة وأنها تكمن في أن المتهمين الأربعة قد اجمعوا أمرهم فيما بينهم علي استدراج المجني عليهما (الشاهد الأول والمتوفى إلى رحمة الله تعالي) وذلك بمعرفة المتهمة الثانية بائعة الهوي بغرض ممارسة الرذيلة معهما وتصويره خلسة ومن ثم سرقتهما كرها عنهما بمعرفة المتهمين الأول والثالث والرابع تحت تهديد السلاح وبعد ذلك يقوموا بمساومته على مبلغ مليون جنيه، وعليه قام المتهم الثالث باستئجاز وحدة سكنية بالحي السابع دائرة القسم ليكون مسرح جريمتهم وباشروا تنفيذ مخططهم الإجرامي وبالفعل تمكنوا من استدراجه لمسرح الواقعة علي نحو ما خططوا.

واستكمل الضابط: المتهمة الثانية قامت باستقباله بالعين مسرح الواقعة في حين تواجد المتهم الأول بحمام الوحدة لحين انتهاء المتهمة من ممارسة الرذيلة معه وتصويره بكاميرا موبايل ذكي ثبتوه قبل حضور المجني عليه بينما انتظر المتهمان الثالث والرابع أسفل العقار بسيارة لحين مهاتفة المتهم الأول لهما للحضور ، إلا أن المتهم الأول حينما خرج لتهديد المجني عليه بسلاحه الناري قاومه المجني عليه مما دفع المتهم الأول لإطلاق عيار ناري صوبه نحو رأسه مما أدى الي إصابته قاصد الفرار من مسرح الواقعة والحيلولة دون ضبطه

واستقل السيارة رفقة المتهمين وفروا هاربين كما أضاف الضابط في تحرياتها أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المتهم الأول في استدراج المتوفي و احتجازه و تصويره في أوضاع مخله بالآداب و ليس لهم

دور في واقعه القتل

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين فيما عدا الأول خطفوا المجني عليه بالتحايل لابتزاز المجني عليهما بتسجيلات مخلة، خلسة؛ فوضعوا لذلك الغرض مكيدة محكمة وزعوا فيها الأدوار بينهم؛ باستدراج ثانيتهم بائعة الهوى إلى عين استأجراها ثالثهم وهيئاها مسرحا لإتمام جرمهم.

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بأن تمكنوا من استدراجه صوروه خلسة حال إتيان أفعال الفحش مع ثانيتهم بكاميرات هاتف ذكي ثبتوه بمسرح الواقعة حسبما جرى اتفاقهم المسبق مع المتهم الأول.