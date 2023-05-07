تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد دكرنس في كأس مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة دكرنس في دور الـ٣٢ لكأس مصر.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: محمد شكري - مروان الصحراوي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام
خط الوسط: ميدو جابر - عمرو قلاوة - محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر
خط الهجوم: صلاح محسن
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - أحمد هاني - أحمد ياسر ريان - محمد توني - محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - جابريل شيكودي