عاجل
الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار انطلاق فعاليات معرض «الطالب المنتج» بالجامعات المصرية بحضور وزيرة التضامن.. المتيني: لها مردود اقتصادي كبير.. القباج: تخصيص لجنة للحصول على كارنية خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تحميك من نوع سرطان خطير.. فوائد خارقة للمانجو المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش منظومة الاستيراد والتصدير .. غدا مفاجأة صادمة لسبب غريب.. طليق زوجة حسن شاكوش: سبينى أعيش حياتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنقذها النبيذ والحلويات.. ماذا فعلت سيدة تاهت في أدغال أستراليا لأيام

سيدة تتوه في ادغال
سيدة تتوه في ادغال استراليا لأيام

تمكنت امرأة كانت متغيبة عن اسرتها، لمدة خمسة أيام من البقاء على قيد الحياة عبر شربها للنبيذ وتناول الحلوى بعد ان ضلت طريقها اثناء قيمها بأحد الرحلات.

و بحسب صحيفة “ديلي ستار” كانت ليليان ، 48 عامًا ، لحسن الحظ "آمنة وسليمة" عندما عثر عليها رجال الإنقاذ ، بعد خمسة أيام من غيابها المبلغ عنه عندما كانت في رحلة ليوم واحد في هاي كنتري في فيكتوريا ، أستراليا.

وجدت خدمات الطوارئ الشابة البالغة من العمر 48 عامًا والتي تمكنت من البقاء على قيد الحياة مع "وجبتين خفيفتين"  ، ووجدت نفسها عالقة في الوحل بعد أن اتخذت منعطفًا خاطئًا أثناء القيادة.

كانت السيارة عالقة في الوحل وبسبب مشاكل صحية لم تتمكن ليليان من السير إلى مكان به استقبال متنقل.

وبدلاً من ذلك ، كانت المرأة عالقة في سيارتها ، على بعد حوالي 37 ميلاً من أقرب مدينة ، وسيارتها محاصرة في الأدغال الأسترالية النائية والمعزولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

موضوعات متعلقة

شاهد| ماذا فعل حصان ملكي مذعور خلال حفل تتويج الملك تشارلز

القصة الحقيقية وراء تاج الملكة كاميلا ومجوهرات التتويج

سر الرموز المرسومة على عباءة الملكة كاميلا خلال تتويجها

البيت الأبيض يهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي لكبح جماحهم في تطويره

صُدمت بعد شرائه.. سيدة تكتشف أمرًا مرعبًا خلف جدران منزلها الجديد |شاهد

كشف الحقيقة حول علاقة ميجان ماركل بالملكة إليزابيث قبل وفاتها

اكتشاف مفاجأة اثارية بأحد شوارع لندن .. ما القصة؟

اخفت منزلاً .. مدينة برازيلية تبتلعها حفرة ضخمة .. ما القصة

ترشيحاتنا

موسى: الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لـ160 حادثا إرهابيا خلال 120 يوما

قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تزين سماء مصر الليلة

الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار

موقفنا لم يتغير.. قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

دعوي قضائية تطالب بمنع محمد رمضان وحسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ