أنقذها النبيذ والحلويات.. ماذا فعلت سيدة تاهت في أدغال أستراليا لأيام

تمكنت امرأة كانت متغيبة عن اسرتها، لمدة خمسة أيام من البقاء على قيد الحياة عبر شربها للنبيذ وتناول الحلوى بعد ان ضلت طريقها اثناء قيمها بأحد الرحلات.

و بحسب صحيفة “ديلي ستار” كانت ليليان ، 48 عامًا ، لحسن الحظ "آمنة وسليمة" عندما عثر عليها رجال الإنقاذ ، بعد خمسة أيام من غيابها المبلغ عنه عندما كانت في رحلة ليوم واحد في هاي كنتري في فيكتوريا ، أستراليا.

وجدت خدمات الطوارئ الشابة البالغة من العمر 48 عامًا والتي تمكنت من البقاء على قيد الحياة مع "وجبتين خفيفتين" ، ووجدت نفسها عالقة في الوحل بعد أن اتخذت منعطفًا خاطئًا أثناء القيادة.

كانت السيارة عالقة في الوحل وبسبب مشاكل صحية لم تتمكن ليليان من السير إلى مكان به استقبال متنقل.

وبدلاً من ذلك ، كانت المرأة عالقة في سيارتها ، على بعد حوالي 37 ميلاً من أقرب مدينة ، وسيارتها محاصرة في الأدغال الأسترالية النائية والمعزولة.