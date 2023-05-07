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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: الشعب لا يتخيل حتى الآن قيمة وأهداف الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشعب يعرف بوجود الحوار الوطني ولكن الجميع لا يعرفون قيمته وأهدافه.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أن الناس لا تدرك أن لجنة التضخم تناقش غلاء الأسعار.

وأشار إلى أن لجنة الاستثمارات العامة والخاصة هدفها الوحيد والأساسي والمبدئي توفير فرص عمل، وتحقيق مزيد من التصدير وتقليل الاستيراد.

أهمية للمحور السياسي

وأوضح أن "الحوار الوطني يولي أهمية للمحور السياسي، فكلما كان لدينا أحزاب قوية كان لدينا مزيد من الخدمة من الناس بعيدا عن الجماعات المتطرفة والإرهابية".

وتابع أن هناك سوء فهم كبير لهذا المحور وظن أنه يعني موضوعات طرفية وخلافات سياسية. وأردف: لو عملنا قانون انتخابات قوي وسرعنا بإجراء الانتخابات المحلية لساهم ذلك في حل الأزمة الاقتصادية التي تمس جموع المواطنين.

أهداف الحوار الوطني الاستثمارات العامة الاستثمارات الجماعات المتطرفة أمناء الحوار الوطني غلاء الأسعار

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