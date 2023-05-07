سيراميكا كليوباترا يفتتح التهديف أمام دكرنس في كأس مصر

سجل ميدو جابر الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 9 بشباك دكرنس ،في المباراة المقامة حاليا على إستاد القاهرة فى دور الـ32 من كأس مصر.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: محمد شكري - مروان الصحراوي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام
خط الوسط: ميدو جابر - عمرو قلاوة - محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر.
خط الهجوم: صلاح محسن
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد بسام - أحمد هاني - أحمد ياسر ريان - محمد توني - محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - جابريل شيكودي.