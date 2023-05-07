"سننتصر".. بيان عاجل من سياسي روسي بارز بعد محاولة اغتياله

قال الكاتب والسياسي الروسي، زاخار بريلبين، اليوم الأحد، الذي أصيب في انفجار سيارة أسفر عن مقتل صديقه ومساعده ألكسندر شوبين، إنه لن يخاف.

وكتب بريلبين على “تلجرام”: “شكرا لكل من صلى لأنه كان من المستحيل النجاة من مثل هذا الانفجار. أقول للشياطين: لن تخيفوا أحدا. الله موجود. سننتصر”.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، أن منفذ الهجوم على سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريلبين، اعترف بالعمل لصالح مخابرات أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تليجرام": "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقرّ بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريلبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".