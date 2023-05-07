السيد خليفة: أشكر الرئيس السيسي والحكومة على دعمهم للفلاح المصري.. فيديو

قدم السيد خليفة، نقيب الزراعيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والقيادة السياسية لدعمهم للفلاح المصري البسيط من أجل التوسع في الرقعة الزراعية، والتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية بشكل أكبر.

وأضاف "السيد خليفة" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن من أجل استدامة قطاع الزراعة لابد من توفير العامل البشري، لأن عدم توافر العنصر البشري في هذا القطاع يعتبر تحدي كبير جداً في استدامته.

وتابع السيد خليفة، أن قطاع الإرشاد الزراعي لا يوجد به سوي 300 أو 400 مهندس زراعي فقط علي 6 مليون فدان في الوادي والدلتا وهذا تحدي كبير ولابد من إيجاد حل إيجابي لهذا القطاع.